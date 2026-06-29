16 luglio

Accise, versamento

Pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti.

Sono obbligati i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali.

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).

Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.

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