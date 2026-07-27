20 agosto
Accise, versamento
Versamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti.
Sono obbligati i soggetti che svolgono attività di vendita ai consumatori finali.
Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
N.B.: restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (ad esempio gas metano).
Modalità di versamento: con il Modello F24 telematico.
Mensile
Min. Economia e Finanze, DM del 04-12-2024 - Articolo 1
DL del 01-10-2001, n. 356 - Articolo 8 bis
DLgs del 26-10-1995, n. 504 - Articolo 3