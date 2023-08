Accordo ristrutturazione debiti con limiti all’omologazione forzosa di Giulio Andreani









È legge la limitazione della omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (anticipata da questo quotidiano con articoli del 4 agosto e del 26 luglio).

Pertanto, la transazione potrà d'ora in poi essere omologata dal tribunale, in mancanza di adesione del Fisco e degli enti previdenziali, solo quando - oltre a essere, come in precedenza, conveniente per i creditori pubblici rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale...