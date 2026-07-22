31 luglio
Acquisti intracomunitari, presentazione del Modello Intra-12
Presentazione del Modello Intra-12.
Sono tenuti all'adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati.
Per gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati, scade oggi il termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento.
Presentazione in via telematica.
Mensile
DL del 30-08-1993, n. 331 - Articolo 49
Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 1
Min. Finanze, DM del 16-02-1993 - Articolo 2
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 5
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
Agenzia Entrate, PRV del 16-04-2010 - Articolo
Agenzia Entrate, PRV del 31-01-2002 - Preambolo