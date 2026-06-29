16 luglio
Addizionale comunale Irpef
Versamento addizionale comunale Irpef.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)
Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto.
Mensile
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 13
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24
DLgs del 28-09-1998, n. 360 - Articolo 1
Agenzia Entrate, CIR del 16-03-2007, n. 15/E
Agenzia Entrate, CIR del 20-04-2007, n. 23/E
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.