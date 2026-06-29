16 luglio

Addizionale comunale Irpef

Versamento addizionale comunale Irpef.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)

Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3847 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

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