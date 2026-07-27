20 agosto

Addizionale comunale Irpef

Versamento dell'addizionale comunale Irpef.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda: - la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato.

PER SAPERNE DI PIÙ
Riproduzione riservata Ⓒ