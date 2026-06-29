16 luglio
Addizionale regionale Irpef
Versamento addizionale regionale Irpef.
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).
Versamento dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.
Il versamento riguarda:
- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;
- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo: 3802 - addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta.
Mensile
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 23
DPR del 29-09-1973, n. 600 - Articolo 24
DLgs del 15-12-1997, n. 446 - Articolo 50
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato