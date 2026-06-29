16 luglio

Addizionale regionale Irpef

Versamento addizionale regionale Irpef.

Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23, Dpr 600/1973).

Versamento dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.

Il versamento riguarda:

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno;

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 3802 - addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta.

Mensile

Sanzione amministrativa:

- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 25% dell'ammontare non versato

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