Adeguamenti statutari più semplici e credito d'imposta sui contributi all'Inps di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio









Riforma dello Sport al debutto con le nuove regole fiscali del correttivo-bis. Con la pubblicazione del Dlgs 120 del 29 agosto 2023, avvenuta ieri in Gazzetta Ufficiale, termina finalmente l'attesa per il restyling. Molte le modifiche che, a partire da oggi, 5 settembre 2023, sono efficaci per gli enti.

Un primo aspetto è l'adeguamento statutario al...