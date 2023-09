Adeguati assetti, la sfida delle Pmi tra modelli di business e gestionali di Cristina Odorizzi

Pur essendo vigente da tempo, l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati rappresenta ancora per le imprese, in particolare le Pmi, un cantiere aperto se non in fase di avvio. È un adempimento non facile, che impone un’analisi dell’assetto dell’impresa e la codificazione di una serie di strumenti, tali da garantire una costante e strutturata prospettiva di tipo forwarding-looking del proprio business. Si tratta quindi di un tema che per molte imprese, al rientro dalla pausa estiva, sarà da riprendere...