Adempimento collaborativo, sanzioni escluse solo in casi tassativi e circoscritti di Giuseppe Marino









Nelle settimane passate, taluni titoli giornalistici e taluni esponenti della politica hanno ritenuto le misure premiali dell’adempimento collaborativo 2.0 previsto dall’articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale come degli scudi preventivi per le società che evadono il Fisco, insomma un cocktail di tassazione zero e impunità amministrativa e penale.

Tra tutti, colpiscono le dichiarazioni di Francesco Boccia («Gli emendamenti della destra approvati oggi in commissione Finanze alla delega...