Con riferimento all’adempimento spontaneo, attraverso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2026, vengono disciplinate le modalità delle comunicazioni dirette ai soggetti passivi IVA per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2025, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza compilazione del quadro VJ o del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000 euro, inferiore rispetto all’ammontare...
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