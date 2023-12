Affitti brevi, al nuovo identificativo ora manca la piattaforma unica

Anche il codice identificativo anti-sommerso, pensato per rendere più tracciabile da parte dell’agenzia delle Entrate il mercato degli affitti brevi, è legge. Il decreto Anticipi, appena approvato in via definitiva dalla Camera, porta al suo interno anche la nuova regolamentazione delle locazioni turistiche.

Il codice identificativo sarà assegnato dal ministero del Turismo, con una procedura automatizzata e dopo la presentazione di una domanda nella quale saranno specificati i dati catastali della...