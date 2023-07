Affrancamento terreni e quote: perizia anche dopo la cessione di Giorgio Gavelli









Entro il prossimo 15 novembre, i soggetti che al 1° gennaio scorso possedevano terreni (edificabili e non) al di fuori del regime d’impresa possono approfittare dell’ennesima opportunità di rideterminazione del valore, ai sensi dei commi 107 e seguenti dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023.

Come in passato, per finalizzare l’affrancamento occorre far asseverare dai tecnici a ciò abilitati il valore di mercato dell’area al 1° gennaio e versare (in un’unica soluzione o con la prima di tre rate...