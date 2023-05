Alert sugli aiuti di Stato 2019 delle società di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce









Partono i controlli delle Entrate sugli aiuti di Stato utilizzati dalle società. Il provvedimento 133949/2023 dell’Agenzia ha informato che sono in arrivo una serie di lettere di comunicazione alla Pec dei contribuenti con le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri Rna, Sian e Sipa in quanto sono stati indicati in dichiarazione dei redditi, per il periodo d’imposta 2019, dati non coerenti con la disciplina agevolativa....