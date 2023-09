Aliquote Imu da riapprovare in tutti gli enti di Pasquale Mirto









Con il Dm dell’Economia del 7 luglio 2023 sono state individuate, a tre anni dalla nascita della nuova Imu, le fattispecie per le quali i Comuni possono diversificare le aliquote. La finalità è quella di ridurre il numero di variabili per i contribuenti. L'elenco è però lungo (oltre 300 possibili aliquote) e molto variegato. Ma non è esaustivo, in quanto dimentica l'ipotesi di aliquote collegate a eventi eccezionali come il sisma o l’alluvione, che quindi non potranno essere riproposte. Anche se ...