Allo studio il taglia-contenzioso e la stretta agli abusi sulle barriere

Il lavoro sul decreto legge che potrebbe approdare in Consiglio dei ministri il prossimo 28 dicembre va avanti. Si tratta, per adesso, di un lavoro esplorativo, perché la decisione finale sul provvedimento sarà presa all’ultimo minuto, in prossimità del Cdm, e sarà eminentemente politica. Nel frattempo, però, i tecnici stanno mettendo a punto un menù di norme che potrebbero entrare nel provvedimento. Toccando anche temi finora rimasti sullo sfondo.

Il pezzo principale resta il Sal straordinario, proposto...