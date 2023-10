Amministratore di fatto, no sanzioni senza la prova dei vantaggi economici di Rosanna Acierno

Link utili Cgt secondo grado Lombardia, sentenza 411/11/2023 Corte di Giustizia Tributaria









In assenza di prove in merito alla natura fittizia della società di capitali e alla circostanza che un soggetto persona fisica sia stato il beneficiario esclusivo delle presunte violazioni tributarie commesse dalla società, le sanzioni amministrative per tali violazioni possono essere legittimamente irrogate solo in capo all’ente giuridico e non anche al presunto amministratore di fatto. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia tributaria della Lombardia con la sentenza...