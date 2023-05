Antisismica e sconti green: il Def rilancia il riordino di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









L’eterno cantiere della riforma dei bonus edilizi non si è chiuso con la legge di conversione del decreto Cessioni. Anzi, nei prossimi mesi potrebbe entrare in una fase ancora più calda, con il ripensamento strutturale di molte delle agevolazioni collegate al lavori in casa. Soprattutto per spingere il processo di efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare.

Un riferimento chiaro a questo progetto è contenuto nell’ultimo Documento di economia e finanza (Def) pubblicato la scorsa settimana...