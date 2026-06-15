29 giugno
Approvazione del bilancio relativo al 2025
Termine per l'approvazione del bilancio relativo al 2025.
Approvazione del bilancio d'esercizio da parte dei soci.
Lo statuto può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio (non superiore a 180 giorni, entro oggi) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, oggi è il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al 2025, ovvero, nel sistema dualistico, per la convocazione del consiglio di sorveglianza per l'approvazione del bilancio e dell'assemblea per la delibera sulla destinazione del risultato.
L’articolo 16, Dlgs 125/2024 ha innalzato i parametri che (per via del mancato superamento) consentono:
- la redazione del bilancio in forma abbreviata;
- la redazione del bilancio per le micro-imprese;
- di fruire dell’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
Annuale