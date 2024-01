Aree e partecipazioni, test convenienza sulle rivalutazioni

La nuova opportunità di rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto per partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati) e terreni (agricoli ed edificabili) posseduti al 1° gennaio 2024 al di fuori del regime d’impresa – prevista dai commi 52 e 53 dell’articolo 1 della legge 213/2023 – pone come di consueto il tema della convenienza rispetto al regime ordinario di tassazione.

Dalle prime apparizioni di questa facoltà (articoli 5 e 7 della legge 448/2001) l’imposta sostitutiva...