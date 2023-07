Aree edificabili, il valore definito in adesione non vale per il futuro di Alessandro Braggion e Giorgio Gavelli

Link utili Cgt primo grado Lecco, sentenza 56/02/2023 Corte di Giustizia Tributaria

Cgt primo grado Lecco, sentenza 57/02/2023 Corte di Giustizia Tributaria









L’accertamento di valore ai fini Imu, resosi definitivo in anni pregressi per intervenuta adesione tra Comune e proprietario, non ha effetto di giudicato preclusivo per le annualità successive: è questo il principio stabilito dalla Cgt di Lecco (presidente e relatore Barraco) con le pronunce n. 56/02/2023 e n. 57/02/2023.

Le speculari vicende traggono origine dall’impugnazione di avvisi Imu con i quali il Comune, per l’anno 2016, accertava una maggiore imposta (oltre a sanzioni e interessi) su alcune...