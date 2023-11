Assegnazione ai soci, volata per evitare penalizzazioni delle società di comodo di Luca Gaiani

Ultimi controlli per le società immobiliari che intendono avvalersi delle operazioni di assegnazione o trasformazione agevolata in scadenza a fine mese. Chi non supera il test di operatività nel modello Redditi 2023 potrebbe approfittare della norma agevolativa per estromettere i beni dati in uso ai soci oppure per trasformarsi in società semplice.

Entro giovedì 30 novembre come previsto dal decreto Proroghe (Dl 132/2023) che ha incassato la fiducia alla Camera e nella giornata di giovedì attende ...