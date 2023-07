Assegnazioni agevolate, valore normale con spazi ridotti di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri









Valore normale nelle assegnazioni rilevanti Iva solo se non è possibile individuare il prezzo di acquisto o di costo. Così il ministero dell’Economia nella risposta al question time 5-01057 in commissione Finanze alla Camera esaminando alcune questioni sollevate anche sulle pagine del Sole24Ore del 3 luglio. Precisazioni importanti sono fornite anche per quanto concerne l’assegnazione di immobili acquistati in esenzione da imposta. Per queste ultime operazioni, le Entrate confermano espressamente...