Assemblee solo a distanza valide se consentite dallo statuto di Angelo Busani

Restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza anche dopo il 31 luglio 2023, data nella quale è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in tema di svolgimento di assemblee societarie in forma telematica.

Originariamente era stata individuata dall’articolo 106 del decreto legge 18/2020, nei primi giorni dell’epidemia da Covid-19, e poi via via prorogata (da ultimo, dalla legge n. 14/2023 di conversione del decreto legge 198/2022).

Questa normativa transitoria...