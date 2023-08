Assetti societari rivisti con le scissioni intra Ue di Francesco Nobili e Andrea Spinzi

Link utili Scheda: Fusioni, scissioni conferimenti concernenti società di Stati membri diversi Maurizio Postal, Ezio Gobbi Sistema Frizzera









Il contesto internazionale in continua evoluzione comporta per i gruppi multinazionali la necessità di rivedere di frequente la propria struttura organizzativa, ricorrendo anche a operazioni straordinarie. Tra queste operazioni rientra la scissione che, qualora coinvolga un soggetto residente nel territorio dello Stato (Spa, Sapa, Srl, eccetera) e soggetti residenti in altri Stati membri dell’Ue, è regolata per quanto attiene agli aspetti fiscali dagli articoli 178 e seguenti del Tuir.

In particolare...