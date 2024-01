Assicurazioni, dimezzati tempi accertamento

Il decreto accertamento, varato in via definitiva ieri dal Governo, contiene importanti novità anche sul fronte dell’imposta sulle assicurazioni, per la quale vengono introdotte, alla stregua di quanto avviene per l’Iva, la dichiarazione tardiva (e non omessa) nei 90 giorni successivi alla scadenza e la decadenza dei termini di accertamento a cinque anni per la dichiarazione infedele, in luogo degli attuali (e anacronistici) dieci anni. Ma andiamo con ordine.

L’impianto originario della legge delega...