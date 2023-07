Associazioni e fondazioni, assemblee online fino al 31 luglio in deroga allo statuto di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Associazioni e fondazioni: in scadenza il termine del 31 luglio prossimo per le assemblee online, in deroga allo statuto. Tra le novità inserite in sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 rientra anche la proroga dei termini per lo svolgimento da remoto delle assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 10-undecies, del Dl 198/2022).

Il termine

In sostanza, entro il 31 luglio prossimo, le riunioni dell’assemblea – o del diverso organo di partecipazione previsto nelle fondazioni – possono...