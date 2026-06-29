15 luglio
Associazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili
Registrazioni contabili per le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000.
Sono tenute all'adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, legge 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l'opzione al regime di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Termine ultimo entro cui le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 07-11-2006, n. 123/E
Min. Finanze, CIR del 08-03-2000, n. 43/E
DPR del 30-12-1999, n. 544 - Articolo 9
L del 13-05-1999, n. 133 - Articolo 25
L del 16-12-1991, n. 398 - Articolo 1
Min. Finanze, DM del 11-02-1997 - Articolo 1
Agenzia Entrate, RIS del 16-05-2006, n. 63/E