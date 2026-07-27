15 agosto

Associazioni sportive dilettantistiche, registrazioni contabili

Registrazioni contabili per le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000.

Sono tenute all'adempimento le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, legge 133/1999 (comprese le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco) che hanno effettualo l'opzione al regime di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398.

Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 500.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Annotazione nel prospetto approvato con Dm 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

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