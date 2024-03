Assunto alla sede italiana ma lavora in Germania: sì al rimborso dell’Irpef

Sono tassati in Italia solo i redditi relativi alla prestazione lavorativa svolta sul territorio nazionale, come previsto dall’articolo 15 della Convenzione tra il nostro Paese e la Germania. È quindi dovuto il rimborso dell’Irpef versata in Italia nel periodo in cui il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa nel territorio tedesco. A dirlo è la Cgt Abruzzo nella sentenza 826/1/2023 (presidente Di Marcotullio, relatore Baiocco).

Nel caso esaminato un contribuente (cittadino tedesco fiscalmente...