Atti tributari in Cassazione con un limite alla lunghezza di Francesco Falcone e Antonio Iorio

In vigore dal 1° settembre 2023 i nuovi criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari, contenuti nel decreto Giustizia 110/2023 per le cause di valore inferiore a 500mila euro. Il provvedimento disciplina i criteri di redazione degli atti e i limiti dimensionali.

Non è chiaro se queste nuove regole trovino applicazione...