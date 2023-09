Auto elettriche e trasferte, in assenza di limitazioni il nodo della deducibilità di Stefano Sirocchi

Il rimborso della ricarica a casa dell’auto elettrica è un reddito tassabile









La deducibilità delle spese relative alla specifica trasferta effettuata con l’auto elettrica del dipendente, o noleggiata a tal fine, non è una fattispecie esplicitamente disciplinata e dunque non dovrebbe essere soggetta ad alcuna limitazione fiscale. Inoltre, la recente risposta a interpello 421 del 25 agosto 2023 (si veda il Sole 24 Ore del 26 agosto scorso), con cui le Entrate hanno chiarito che i rimborsi per le ricariche elettriche di auto concesse in uso promiscuo sono assoggettati a tassazione...