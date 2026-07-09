Con il comunicato n. 73 del 23 giugno 2026, il MEF ha definito gli importi della deduzione forfetaria applicabile per il periodo d’imposta 2025, da indicare nel modello Redditi 2026, riconosciuta in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi.
La norma
L’articolo 66, comma 5, primo periodo, del DPR n. 917 del 1986, riconosce, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, una deduzione forfetaria di spese non documentate, da operare...