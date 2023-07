Avvisi di accertamento errati: le responsabilità dell’amministrazione finanziaria Luigi Ferrajoli e Francesco Ferrajoli

La domanda Quali sono i profili di responsabilità dell’amministrazione finanziaria e dei propri funzionari nell’ipotesi di emissione di avvisi di accertamento errati nei confronti del contribuente? In particolare, essi rispondono dei danni cagionati per effetto della violazione dolosa o colposa di diritti soggettivi del destinatario dell’accertamento?

E. B.

La questione inerente alla responsabilità dell’amministrazione finanziaria e dei propri funzionari, che operano in nome e per conto della stessa per effetto della cosiddetta “immedesimazione organica”, rappresenta da sempre un tema delicato e di rilevante interesse in materia tributaria. E ciò in particolar modo quando dall’emissione di accertamenti (dolosamente o colposamente) errati da parte dell’amministrazione scaturisca la lesione dei diritti del contribuente, tipicamente mediante la determinazione...