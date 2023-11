Banche e assicurazioni, nuovo rinvio delle deduzioni su crediti di Alessandro Germani









Le esigenze di gettito della manovra attualmente approdata in Parlamento sono chiare come è altrettanto chiara l’intenzione di recuperarlo laddove è possibile. Una strada che da sempre è stata percorsa – con enorme difficoltà degli operatori che poi le deduzioni devono applicarle correttamente – è quella di rinviare le deduzioni sulle svalutazioni e perdite su crediti, sia Ires che Irap, dal 2016 in avanti.

Vediamo la cornice in cui la nuova disposizione si colloca. A partire dal 2015 le perdite su...