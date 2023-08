Banche, tassa sui profitti con tetto allo 0,1% dell’attivo di Marco Mobili e Giovanni Parente









Era nell’aria da tempo e più volte evocata dal governo che metteva puntualmente nel mirino lo squilibrio del differenziale tra gli interessi applicati ai conti correnti dei clienti e gli interessi sui mutui e i finanziamenti applicati alla stessa clientela, lievitati però rapidamente con il rialzo dei tassi decisi dalla Bce in chiave anti inflazione. La stangata ora è servita e il solo annuncio di lunedì sera ieri ha affossato le banche in Borsa. Anche per questo una nota del ministero dell’Economia...