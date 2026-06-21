Illegittima l’applicazione dell’Iva ordinaria e non agevolata per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche se il bene ceduto (ad esempio piattaforme elevatrici, montascale eccetera) non rispetta i requisiti tecnici previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. A fornire questa interessante interpretazione è la Cgt di I grado di Pisa, con la sentenza 97 dell’aprile 2026, sezione 2 (presidente Schiavone, relatore Bruni).
La vicenda trae origine da una verifica dell’Agenzia rivolta...