Biocarburanti equiparati al gasolio commerciale per il rimborso dell'accisa di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi









Anche i biocarburanti possono accedere al rimborso dell'accisa spettante al gasolio commerciale, quello cioè impiegato nell'esercizio di determinate attività e da specifiche tipologie di mezzi.

Con la conversione in legge del Dl Rigassificatori (n. 57/23) è stata infatti sancita la piena equiparazione del trattamento fiscale e del rimborso dell'accisa tra il gasolio commerciale usato come carburante e il biocarburante Hvo, oltre al riconoscimento di ogni beneficio di legge in termini di riduzione ...