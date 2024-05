Bloccato l’affrancamento gratuito al 1991

L’affrancamento gratuito delle partecipazioni al 28 gennaio 1991 può essere fatto valere solo se ne è stato dato conto in dichiarazione, altrimenti non ha validità. È questa la risposta di chiusura delle Entrate n. 101 di ieri.

L’istituto citato è risalente, trattandosi di partecipazioni non quotate già detenute a quella data, per cui l’articolo 14, comma 9, del Dlgs 461/1997 consentiva di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato effettivo della società a quella data...