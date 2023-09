Bonus barriere e infissi, Federlegno apre









Finestre, porte e parquet. Tutti agevolabili al 75% con il bonus barriere architettoniche, che consente di mantenere cessione del credito e sconto in fattura. Anche FederlegnoArredo, dopo che nei mesi scorsi c’erano state diverse incertezze sul perimetro di applicazione della misura, si muove per facilitare l’utilizzo di questo strumento per i suoi associati.

L’associazione ha, infatti, da poco rinnovato un accordo con Intesa Sanpaolo, finalizzato all’erogazione di un servizio in convenzione, dedicato...