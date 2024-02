Bonus casa e condomìni, comunicazione verso il rinvio al 31 marzo

Comunicazione dei bonus per i lavori in condominio destinati alla dichiarazione precompilata verso la proroga al 31 marzo (in realtà la scadenza cade di domenica e lunedì 1° aprile è festivo e quindi slitterebbe automaticamente al 2 aprile). È l’ipotesi sul tavolo dell’agenzia delle Entrate dopo le sollecitazioni arrivate in particolar modo dal Consiglio nazionale dei commercialisti. La possibilità di concedere due settimane in più di tempo rispetto al termine attualmente fissato al 16 marzo (anche...

