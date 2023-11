Bonus casa, remissione entro il 30 novembre anche per l’allegato B. Niente proroghe per la scadenza di Silvio Rivetti

Si avvicina la data di scadenza del 30 novembre per fruire della remissione in bonis, ultima possibilità per presentare le comunicazioni di opzione di cessione dei crediti non inviate entro il termine ordinario del 31 marzo 2023, concernenti

● le spese edilizie detraibili sostenute nel corso dell’anno 2022, non fruite in dichiarazione e non oggetto di sconto in fattura;

● le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 e 2021 (spettanti ...