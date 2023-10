Bonus colonnine, aperto il primo sportello per ottenere i contributi di Giuseppe Latour









I bonus per le colonnine di ricarica si mettono in moto. È stato aperto, sul sito di Invitalia, il primo sportello di una serie dedicata alle infrastrutture di ricarica. Si parte dalle colonnine domestiche e dalle installazioni effettuate dal 4 ottobre al 31 dicembre del 2022: le istanze potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del prossimo 2 novembre. Per le installazioni domestiche effettuate nel corso del 2023, invece, i termini di apertura delle domande verranno comunicati prossimamente...