Bonus energia del 2023 utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre di Luca Gaiani









Bonus energia e gas del primo e secondo trimestre 2023, ancora cinque mesi per l’utilizzo in compensazione. Con la circolare 24/E/2023, l’agenzia delle Entrate riepiloga le regole di calcolo per i crediti di imposta spettanti per i primi sei mesi di quest’anno e le modalità per il loro utilizzo o per la loro cessione a terzi. Istruzioni anche per la riduzione al 5% dell’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione e per i servizi di teleriscaldamento per i mesi di...