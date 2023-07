Bonus energia compensabili per la ditta che cessa l’attività

Per i bonus energetici, via libera alla compensazione anche dopo la cessazione dell’attività d’impresa. Lo chiarisce la risposta 396/2023 dell’agenzia delle Entrate. La compensazione postuma spetta solo in presenza di due condizioni: il credito deve essere maturato quando l’impresa era attiva e i debiti fiscali e contributivi devono essere relativi all’azienda.

La risposta 396 affronta l’interpello di un imprenditore individuale che, nel corso del terzo e quarto trimestre 2022, ha maturato taluni ...