Bonus energia, derivati a impatto variabile di Luca Gaiani









Per il calcolo dei bonus energetici, contratti derivati di copertura con impatto variabile. La risposta 375 diffusa il 10 luglio dalle Entrate ha precisato che i proventi dei derivati riducono il costo su cui si calcola il bonus delle imprese gasivore, mentre per le imprese energivore che autoproducono l’energia il derivato non assume rilevanza dato che il credito è commisurato a prezzi medi di mercato.

La risposta esamina l’interpello di una società che rientra tra i soggetti energivori e anche tra...