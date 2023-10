Bonus ricerca e sviluppo, ammissibilità da valutare in base alle regole interne di Fabrizio Cancelliere e Federica Sgarzani

Link utili Cgt primo grado Palermo, sentenza 1686/6/2023 Corte di Giustizia Tributaria

L’ammissibilità di una spesa al beneficio del credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve essere valutata esclusivamente in base al dato letterale della norma primaria (decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145) e secondaria (decreto ministeriale 27 maggio 2015) e pertanto non rilevano né i documenti di prassi pubblicati successivamente all’utilizzo del credito d’imposta né, in particolare, il «Manuale di Frascati» (Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development...