Bonus ricerca e sviluppo, più tempo per decidere sulla sanatoria ma restano le esclusioni di Alessandro Sacrestano









Proroga al 30 giugno 2024 per la richiesta di adesione al riversamento senza sanzioni e interessi del bonus ricerca e sviluppo. Il rinvio è stato inserito nel decreto Anticipi collegato alla manovra (articolo 5 del Dl 145 del 2023), attualmente all’esame del Senato in prima lettura per la conversione.

La nuova proroga (si veda il precedente articolo...