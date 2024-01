Bonus trasporti, opposizione alle spese entro il 16 marzo

Per le spese inviate alla precompilata sono previsti termini e modalità differenti, non coordinate tra loro, per opporsi all’utilizzo da parte dell’agenzia delle Entrate. Per le spese 2023 degli abbonamenti al trasporto locale, che debuttano quest’anno, la scadenza è il 16 marzo.

I vari provvedimenti, adottati man mano che si estendeva l’obbligo a nuovi soggetti, danno al contribuente il diritto di opporsi all’utilizzo dei dati. Si possono comunque detrarre anche le spese per cui si esercita l’opposizione...