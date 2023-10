Brevetti+, finanziabili i servizi specialistici di micro imprese e pmi di Roberto Lenzi









La misura Brevetti+, che apre il 24 ottobre con incentivi fino al 100% della spesa, finanzia solo i costi per accedere a consulenze specialistiche, che possono riguardare progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo, trasferimento tecnologico. I costi per materiali, realizzazione siti web e partecipazione a fiere non sono ammissibili.

Sono questi alcuni dei chiarimenti che Invitalia, ente gestore del bando, ha diffuso in vista dell’apertura dello sportello alla...